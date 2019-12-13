Букмекерская контора Пин Ап
Pin Up — международная букмекерская платформа мирового уровня, ориентированная преимущественно на беттеров из стран СНГ.
Организация, сформированная в 2016 году, функционирует благодаря лицензии Кюрасао и предлагает пользователям множество преимуществ:
- удобный интерфейс;
- широкую линию с многообразием событий;
- низкую маржу;
- круглосуточную поддержку колл-центра;
- бонусы, акции, специальные предложения;
- бескомиссионные моментальные выплаты;
- более 25 000 событий Live каждый месяц.
Удобный сервис Pin Up помогает зарабатывать на ставках и помимо преимуществ имеет несколько недостатков: коэффициенты со средними показателями, отсутствие лицензии в России и приложения для Андроид.
Интерфейс букмекерской конторы
Дизайн сайта выполнен в темном цвете. Вся информация подана лаконично. Благодаря простой навигации можно попасть в любой раздел портала за несколько секунд. Для удобства пользователей язык ресурса можно изменить, выбрав иконку с флажком в правом верхнем углу главной страницы. По желанию можно изменить язык на русский, английский, турецкий, немецкий или украинский.
Слева в виде списка представлена широчайшая линия букмекера, состоящая из чемпионатов мира, премьер-лиг и т. д. Чуть ниже отображены фавориты и виды спорта, выбрав один из которых можно попасть в более подробное меню с делением по странам.
На сайте беттерам доступны:
- экспрессы с выгодными бонусами;
- ординары;
- фрибеты и бонусы;
- динамичные ставки в режиме LIVE и многое другое.
В верхней части главной страницы официального сайта Pin Up, где можно делать ставки на спорт online выгодно, представлено объемное меню, включающее:
- События и LIVE-список;
- Просмотр и Мультивид;
- Календарь и Результаты;
- Live-результаты;
- Статистику.
Чуть выше находятся разделы: Ставки на спорт, Live, V-Спорт, Казино, Live Дилеры, TV-Игры, Акции и Турниры. Войти на сайт можно при помощи клавиши «Вход» или «Регистрация», что актуально для новых игроков.
В нижней части главной страницы сайта БК, где можно делать ставки на спорт, находятся разделы: О нас, Правила и условия, Казино, Ставки, Партнерам.
Мобильное приложение Пин Ап
Расширяя горизонты БК Пин Ап, где выгодно оформлять ставки на спорт, предлагает мобильный беттинг. Удобное приложение для планшетов и смартфонов с операционной системой Андроид работает бесперебойно и доступно для скачивания по ссылке – form.pinpupevent.com/bet/.
ПО для гаджета быстро загружает страницы, позволяет просматривать линию, пополнять личный счет, управлять ставками, выводить заработанные средства, решать вопросы с саппортом, принимать участие в акциях и специальных предложениях. Среди преимуществ мобильной версии стоит выделить многофункциональность, понятную навигацию, совместимость с устройствами разнообразных моделей и фирм-производителей.
Личный кабинет и регистрация на Pin Up
Личный кабинет на сайт БК многофункционален, понятен и продуман для удобства до мельчайших подробностей. Чтобы создать аккаунт, в верхнем правом углу нужно выбрать красную клавишу «Регистрация». В появившейся форме нужно указать личные данные, в частности пол, дату рождения, адрес, контакты для связи, предпочтительную валюту. Обязательно согласиться с условиями и правилами БК. После чего нажать красную клавишу «Зарегистрироваться». Личный кабинет на Пин Ап создан и можно начинать зарабатывать на ставках.
Обратите внимание, что при регистрации и входе на сайте букмекера Пин Ап нужно вводить только достоверную информацию. Ложные данные могут обернуться негативными последствиями и стать причиной блокировки аккаунта.
Бонусы и акции для беттеров БК
При стартовом пополнении личного счета букмекерская контора дарит бонус в размере 100% от суммы взноса. Речь идет о поощрении, которое по условиям организаторов не может превышать предел в 500 евро, 500 долларов или 25 тысяч рублей. Вывести бонусный капитал на собственный счет не выйдет. Призовые деньги нужно задействовать на ставках.
Помимо бонуса, который касается первого депозита, букмекерская контора, где можно делать ставки на спорт online, предлагает поощрение в виде 100% на Экспрессах. Игроки добавляют в купон события, повышая размер экспресса, а букмекер повышает процент бонуса с каждым добавленным событием. Бонусная сумма формируется за счет количества событий, которые были добавлены.
Помимо Экспрессов и стартового поощрения букмекер предлагает эксклюзивные акции, специальные предложения под новогодние праздники и др. Узнать больше можно на официальном сайте БК в разделе «Акции» в верхней части главной страницы ресурса.
Пополнение счета и вывод средств в БК Пин Ап
Баланс счета беттера может отображаться в рублях, долларах или евро. Существует немало вариантов пополнения кошелька в букмекерской конторе. Комиссия букмекером не предусмотрена. Внести средства на баланс можно через:
- Банковские карты Visa и MasterCard (от 150 до 100 тысяч).
- Платежную систему Visa QIWI Wallet (от 150 до 15 тысяч).
- ЯндексДеньги (от 150 до 15 тысяч).
- WebMoney Transfer (от 150 до 30 тысяч).
- Bitcoin (от 150 — …).
Все начисления депозитов проводятся моментально. Что касается вывода заработанных денег, то здесь на обработку заявки может понадобиться до 48 часов. Комиссии со стороны БК нет, но лимиты существуют. Можно выводить через:
- Банковские карты Visa и MasterCard (от 300 до 60 тысяч).
- Платежную систему Visa QIWI Wallet (от 300 до 15 тысяч).
- ЯндексДеньги (от 300 до 15 тысяч).
- WebMoney Transfer (от 300 до 15 тысяч).
- Perfect Money (от 300 до 15 тысяч).
- Advcash (от 15 до 400).
Делая ставки на Пин Ап, обязательно учитывайте, что вывести деньги мгновенно не выйдет.
Служба поддержки и отзывы о Pin Up
Саппорт работает круглосуточно и обычно отвечает на вопросы пользователей в течение 15 минут. Связаться со службой поддержки можно благодаря адресу электронной почты — [email protected] или чату. Онлайн-консультант реагирует на обращения мгновенно. Беттер указывает имя и описывает проблему как можно подробнее. Ответ последует через 1-5 минут.
Отзывы о работе букмекерской конторы неоднозначные. Кто-то отмечает широкую линию и удобный интерфейс сайта. Кто-то указывает на недостаточное количество акций и вариантов пополнения счета. Сколько людей, столько и мнений.
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